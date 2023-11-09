11:53 (мск), источник: Комсомольская правда
На СВО погиб доброволец из Каменска-Уральского
В Херсонской области при выполнении воинского долга скончался 54-летний свердловчанин.
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В зоне специальной военной операции в Херсонской области погиб доброволец из Каменска-Уральского. Павел Шаденко умер на 55-м году жизни 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Свердловчанин окончил школу № 1. В армии мужчина служил поваром. В Каменске-Уральском он трудился на одном из градообразующих предприятий. В начале СВО Павел решил идти добровольцем.
— Воевал отважно и самоотверженно. В феврале 2023 года заключил новый контракт. На передовой проявил лучшие качества русского солдата, защищая свою семью, город, нашу страну. Представлен к ордену Мужества посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
О Павле Шаденко вспоминают как об отзывчивом, широкой души человеке. Мужчина был любящим мужем и отцом. Церемония прощания со свердловчанином пройдет 10 ноября на Аллее славы в 12:00. Мужчину похоронят на Аллее героев Волковского кладбища.