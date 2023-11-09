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Палестино-израильский конфликт
12:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ртуть разлили на почте под Воронежем

Санврачи провели озонирование помещения.

Источник: РИА "Воронеж"

В поселке ВНИИСС Рамонского района в отделении Почты России при получении и распаковке посылки разлилась находившаяся в упаковке ртуть. Об инциденте уведомили региональное управление Роспотребнадзора. Санитарные врачи собрали разлившееся вещество и провели озонирование помещения, чтобы удалить из него пары ртути. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рамонского района Воронежской области в четверг, 9 ноября.

После завершения работ специалисты Центра гигиены и эпидемиологии произвели замеры воздуха в помещении. Паров ртути обнаружено не было. С 9 ноября отделение приступило к работе в штатном режиме.

Это — не первый инцидент с ртутью в поселке ВНИИСС. РИА «Воронеж» рассказывало, что несколько лет назад ртуть обнаружили на остановке общественного транспорта. Спасатели тогда собрали около 200 г вещества.

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