12:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Севастополе женщина на BMW сбила самокатчика: мужчина в больнице
В Севастополе женщина на BMW сбила 43-летнего мужчину на самокате.
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В среду, 8 ноября, в Севастополе женщина, находившаяся за рулем BMW, сбила 43-летнего мужчину, который ехал на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Инцидент произошел в 11.30. 41-летняя женщина ехала за рулем BMW по улице Пожарова. Нарушив правила дорожного движения, водитель повернула налево. При этом женщина не уступила дорогу встречному самокатчику. В итоге транспортные средства столкнулись.
— В результате ДТП водитель электросамоката с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, — говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка.