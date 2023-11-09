Молдавские пожарные спасли мать и двоих ее детей, которые отравились угарным газом: Пострадавшие в больнице, все плохое позади

Три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом из печи. Происшествие слуилось утром 8 октября в селе Герман Унгенского района, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Вызов поступил в 10:00. 29-летняя женщина, а также ее сновья 6 и 11 лет отравились угарным газом, исходящим из печи в доме. На место происшествия прибыла бригада Службы скорой медицинской помощи, которая оказала пострадавшим помощь, после чего они были доставлены в больницу. На данный момент их состояние удовлетворительное.
Все обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.