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13:08 (мск), источник: Ura.ru

Голый пермяк с ножами напугал горожан и продавцов магазина. Видео

Голый житель Перми с двумя ножами бегал по улице города и перепугал продавцов магазина, в который неожиданно забежал. Обезвредил хулигана участковый полиции Вадим Акбаев, который проезжал мимо и заметил неадекватного пермяка. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

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«Утром жителей домов по улице Нейвинской напугал мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами. Он бегал по двору дома, а после решил укрыться в продуктовом магазине, чем напугал продавцов. В этот момент мимо проезжал участковый полиции Вадим Акбаев, который заметил неадекватного пермяка и последовал за ним в магазин. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. После этого он скрутил мужчину и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии», — рассказали в полиции.

Выяснилось, что пермяк нашел чью-то закладку и употребил наркотики. После этого мужчине показалось, что за ним кто-то гонится. Он вооружился ножами и стал убегать от преследователей, так и оказался в магазине. Жители домов по улице Нейвинской обратились к начальнику пермского главка МВД с письмом благодарности. Жители сообщили, что гордятся соседством с таким смелым участковым.

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