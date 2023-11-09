Голый пермяк с ножами напугал горожан и продавцов магазина. Видео

«Утром жителей домов по улице Нейвинской напугал мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами. Он бегал по двору дома, а после решил укрыться в продуктовом магазине, чем напугал продавцов. В этот момент мимо проезжал участковый полиции Вадим Акбаев, который заметил неадекватного пермяка и последовал за ним в магазин. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. После этого он скрутил мужчину и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии», — рассказали в полиции.
Выяснилось, что пермяк нашел чью-то закладку и употребил наркотики. После этого мужчине показалось, что за ним кто-то гонится. Он вооружился ножами и стал убегать от преследователей, так и оказался в магазине. Жители домов по улице Нейвинской обратились к начальнику пермского главка МВД с письмом благодарности. Жители сообщили, что гордятся соседством с таким смелым участковым.