12:52 (мск), источник: Нижегородская правда
В ГИБДД назвали самые аварийные места в Нижнем Новгороде
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с администрацией города выявили 65 мест концентрации ДТП.
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В Госавтоинспекции Нижнего Новгорода назвали основные места концентрации ДТП в районах города. Там произошло 295 аварий, в которых пострадали 365 человек и четверо погибли.
Самым аварийным участком в Автозаводском районе стал перекресток улиц Лескова и Янки Купалы. Здесь произошло 6 столкновений и 4 наезда на пешеходов. Пострадали 12 человек.
В Канавинском районе наиболее опасным признали участок Мещерский бульвар — улица Бетанкура, где зарегистрировано 4 столкновения, 2 наезда на пешехода, в результате которых пострадало 7 человек.
В Сормовском районе больше всего аварий произошло на участке улицы Кима от дома № 77 до дома № 109. Дорожные полицейские зафиксировали 3 аварии и 2 наезда на пешеходов. В ДТП пострадали 4 человека, 2 погибли.
Самым аварийным местом Ленинского района признан перекресток проспекта Ленина с улицей Космонавта Комарова, где зарегистрировано 5 столкновений и 1 наезд на пешехода, в результате которых 7 человек пострадало.
В Московском районе на участке Московское шоссе — проспект Героев — Комсомольское шоссе — Бурнаковский проезд было зарегистрировано 6 столкновений и 1 наезд на пешехода. В результате ДТП 7 нижегородцев получили травмы.
В нагорной части Нижнего Новгорода больше всего аварийных участков в Советском районе. Самым опасным стал перекресток проспекта Гагарина с улицей Ветеринарной. Там зарегистрировано 6 столкновений транспортных средств, в которых получили травмы 15 человек.
В Нижегородском районе больше всего аварий произошло на участке улицы Деловой от дома № 11 до № 19, где произошло 3 столкновения, 2 опрокидывания транспортных средств, 1 наезд на пешехода, в результате которых пострадали 6 человек.
Улица Цветочная стала местом концентрации ДТП в Приокском районе. На участке у дома № 12 зарегистрировано 3 наезда на пешеходов, 2 аварии. В ДТП пострадали 5 человек.