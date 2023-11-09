12:56 (мск), источник: РИА Новости
СК заинтересовался потасовкой с участием мигрантов в Самарской области
СК забрал дело о потасовке между мигрантами и местной жительницей в Сызрани.
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САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Следственный комитет в Сызрани решил забрать из полиции уголовное дело о конфликте между мигрантами и местной жительницей в магазине — к ответственности так и никто не привлечен, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.
Информация о потасовке появилась в соцсетях в четверг, хотя она произошла еще в декабре прошлого года. В публикации во «ВКонтакте» указано, что женщина со своей матерью отправилась в магазин «Манго» и повздорила с продавщицей — по данным очевидцев, иностранкой.
Та якобы выбила телефон из рук покупательницы, вытащила ее за волосы из магазина, а затем прыснула баллончиком в лицо мамы и ее дочери. Хозяин магазина, тоже, предположительно, иностранец, тем временем начал оскорблял женщин и вступил в потасовку с мужем одной из пострадавших и охранником.
Со слов пострадавших, в какой-то момент владелец магазина вытащил пистолет и приставил его к груди мужа одной из клиенток. До настоящего момента к уголовной ответственности никто не привлечен, пишет СУСК со ссылкой на жалобы в соцсетях.
«По указанию руководства следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для расследования из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел следственного управления СК РФ по Самарской области», — говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В последнее время преступления мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично главы ведомства Александра Бастрыкина. В начале ноября Бастрыкин после жалоб местных жителей раскритиковал работу руководителя СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и отстранил его от должности на время служебной проверки.