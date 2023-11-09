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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском девятиклассника обвинили в издевательствах над школьниками

СК проверит девятиклассника, обвиненного в издевательствах над школьниками под Новосибирском.

В одном из сел Черепановского района Новосибирской области родители учеников обвинили девятиклассника в издевательствах над школьниками. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете по региону.

— Территориальным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по происшествию в одной из школ Черепановского района, — сообщили в Следкоме.

В СК проверят обоснованность обвинений и установят, причастен ли мальчик к противоправным деяниям.

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