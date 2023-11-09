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9 ноября, источник: "Российская газета"

В Ростове потушили пожар в доходном доме Парамоновых

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в четырехэтажном доме в историческом центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

О пожаре в заброшенном здании по улице Социалистической, 128 в ведомстве сообщили около девяти утра 9 ноября. Пылали помещения на двух верхних этажах. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В 9:47 пожар был локализован, а в 12:26 полностью потушен. В ликвидации были задействованы 61 сотрудник МЧС и 20 единиц техники.

При пожаре никто не пострадал. По данным городской администрации, дом ранее был расселен, в нем никто не проживал.

По факту происшествия прокуратура Ростовской области проводит проверку.

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