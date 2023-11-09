9 ноября, источник: "Российская газета"
В Ростове потушили пожар в доходном доме Парамоновых
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в четырехэтажном доме в историческом центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
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О пожаре в заброшенном здании по улице Социалистической, 128 в ведомстве сообщили около девяти утра 9 ноября. Пылали помещения на двух верхних этажах. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
В 9:47 пожар был локализован, а в 12:26 полностью потушен. В ликвидации были задействованы 61 сотрудник МЧС и 20 единиц техники.
При пожаре никто не пострадал. По данным городской администрации, дом ранее был расселен, в нем никто не проживал.
По факту происшествия прокуратура Ростовской области проводит проверку.