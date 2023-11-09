9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Калининградской области за сутки сбили трех пешеходов
Все они получили травмы различные степени.
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В Калининградской области за минувшие сутки в ДТП пострадали три пешехода, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
В Калининграде 48-летнего мужчину сбили на «зебре» на ул. Александра Невского в районе дома № 46.
На Куршской косе водитель «Форда» допустил наезд на 75-летнего пешехода — женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В Правдинска на ул. Мостовой 21-летний водитель автомобиля «Ауди» на прямом участке дороги сбил 42-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход была госпитализирована.