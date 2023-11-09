Челябинка, сбежавшая от смолинского маньяка, получит бесплатную квартиру

«Девушка, после того, как ее максимально восстановили специалисты психиатрического профиля, психологи, придали ей сил, реабилитировали, насколько это возможно, уехала к своей близкой родственнице и живет там. Мы вместе с социальным блоком помогли ей с медициной», — проинформировала Юлия Сударенко на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
Екатерине, которую мужчина удерживал в сексуальном рабстве, сейчас за 30 лет. Несмотря на это, она имеет право получить квартиру от государства как сирота. По закону если человек не обратился к властям до достижения 23 лет, его лишают права на бесплатное жилье. Но есть важный момент: если сирота не решил вопрос с квартирой из-за уважительных обстоятельств, то он свое право не теряет.
«Мы вместе с министром социальных отношений раскрутили всю эту историю. Они с сестрой — дети-сироты, родителей у них нет. Мы нашли эту квартиру, которая была за ними закреплена, она оказалась непригодной для проживания. Министерство поставило Екатерину в список детей-сирот, которые имеют право на получение жилого помещения. В ближайшее время, как очередь ее подойдет, квартира будет обеспечена», — заявила уполномоченный.
Екатерина сбежала от Ческидова спустя 14 лет плена. Ее похитили в 2009 году, когда ей было 19 лет. Ческидов познакомился с ней на железнодорожном вокзале, заманил к себе в дом в поселке Смолино. Он держал пленницу под замком и постоянно насиловал. В ходе следствия выяснилось, что ранее Ческидов убил другую девушку. Ее тело нашли на заднем дворе его дома.
Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении и убийстве. Владимир Ческидов до конца декабря находится под арестом.