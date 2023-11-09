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9 ноября, источник: "Российская газета"

В Волгоградской области мальчик получил травму на детском квесте

Следственный комитет возбудил уголовное дело после получения травмы 12-летним мальчиком во время квеста в детской игровой комнате. Об этом сообщили в СК по Волгоградской области.

Инцидент произошел в городе Волжском в торговом центре, где мальчик проходил киноквест. В затемненной комнате школьник искал ключ, чтобы открыть сундук, и упал с высоты около 2,5 метра. В результате падения он получил закрытый перелом ноги.

По версии следствия, мальчик проходил квест без контроля со стороны сотрудников детской игровой комнаты. А перед стартом его не ознакомили с техникой безопасности и правилами прохождения квеста.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следствие установит, кто из работников детской комнаты отвечал за соблюдение требований безопасности, заверили в СК.

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