В Волгоградской области мальчик получил травму на детском квесте

Инцидент произошел в городе Волжском в торговом центре, где мальчик проходил киноквест. В затемненной комнате школьник искал ключ, чтобы открыть сундук, и упал с высоты около 2,5 метра. В результате падения он получил закрытый перелом ноги.
По версии следствия, мальчик проходил квест без контроля со стороны сотрудников детской игровой комнаты. А перед стартом его не ознакомили с техникой безопасности и правилами прохождения квеста.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следствие установит, кто из работников детской комнаты отвечал за соблюдение требований безопасности, заверили в СК.