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9 ноября, источник: dostup1.ru

Челябинец устроил поножовщину в супермаркете

Мужчина несколько раз ударил ножом сотрудницу магазина.

Житель Челябинска устроил поножовщину в одном из супермаркетов города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на полицию Челябинска.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 9 ноября, в магазине «Магнит» в ТК «Башня». Мужчина зашел в торговый зал, достал нож и несколько раз ударил им сотрудницу магазина.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, на месте работает следственно-оперативная группа.

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