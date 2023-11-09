9 ноября, источник: dostup1.ru
Челябинец устроил поножовщину в супермаркете
Мужчина несколько раз ударил ножом сотрудницу магазина.
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Житель Челябинска устроил поножовщину в одном из супермаркетов города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на полицию Челябинска.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 9 ноября, в магазине «Магнит» в ТК «Башня». Мужчина зашел в торговый зал, достал нож и несколько раз ударил им сотрудницу магазина.
Сотрудники полиции задержали нападавшего, на месте работает следственно-оперативная группа.