9 ноября, источник: Om1.ru
На переходе у ДК Малунцева в Омске сбили школьника
Ребёнок пытался перейти дорогу на красный.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 9 ноября, в Нефтяниках произошло ДТП с участием ребёнка. В районе 16:15 мальчик 2012 года рождения, переходивший проспект Мира по переходу в створе проспекта Культуры, попал под «Ниссан».
За рулём иномарки находился 37-летний мужчина, сообщили нам в ГИБДД. Установлено, что школьник переходил дорогу на красный свет светофора. В результате ДТП он был госпитализирован.