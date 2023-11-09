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9 ноября, источник: Om1.ru

На переходе у ДК Малунцева в Омске сбили школьника

Ребёнок пытался перейти дорогу на красный.

Источник: ГИБДД

Сегодня, 9 ноября, в Нефтяниках произошло ДТП с участием ребёнка. В районе 16:15 мальчик 2012 года рождения, переходивший проспект Мира по переходу в створе проспекта Культуры, попал под «Ниссан».

За рулём иномарки находился 37-летний мужчина, сообщили нам в ГИБДД. Установлено, что школьник переходил дорогу на красный свет светофора. В результате ДТП он был госпитализирован.

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