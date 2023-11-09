9 ноября, источник: Комсомольская правда
Неплательщики в Самаре получат предупреждающие ярко-желтые уведомления
Необычные письма придут горожанам, которые накопили долг за коммунальные услуги.
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Более 22 тысяч самарцев получат яркие уведомления из-за неоплаченных квитанций за коммунальные услуги о тампонировании канализации, намеченном на ближайшее время. Сумма их общего долга составила 196,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба «РКС-Самара».
— Чтобы документы не затерялись в корреспонденции и квитанциях, которые судя по всему игнорируются, их напечатали на желтой бумаге, — отметили в ресурсоснабжающей организации.
Есть долги в несколько сотен рублей, а есть и в десятки тысяч. Все владельцы лицевых счетов никак не выходят на связь даже после нескольких обращений. Теперь жители Самары вынуждены оплатить свои квитанции, иначе им грозит суд. Копии заявлений о выдаче судебного приказа получат 1387 абонентов в ноябре.