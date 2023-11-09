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9 ноября, источник: РИА Новости

В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области.

«В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.

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