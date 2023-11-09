9 ноября, источник: Ведомости

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Коптево ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также за сутки ПВО перехватила семь реактивных снарядов HIMARS и уничтожила 38 украинских беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В общей сложности российские военные отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Также на Херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Всего за сутки было уничтожено пять танков, 17 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем М777, три гаубицы «Мста-Б» и др.

Кроме того, в районах Старомайорского и Ровнополя ДНР была пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов.

Днем ранее ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Кроме того, было уничтожено 31 украинский БПЛА, 11 снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, более 8700 беспилотников, свыше 13 300 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Европарламент призвал не отбирать автомобили у россиян
О чем говорили президенты России и Казахстана в Астане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта