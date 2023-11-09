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Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: Комсомольская правда

Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и автобуса в центре Воронежа

ДТП произошло на улице Кольцовской.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, 9 ноября в 12:00 в Воронеже у дома № 40 по улице Кольцовской столкнулись автобус ПАЗ (маршрут № 58) и «Тойота». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса, 17-ти, 63-х и 65-ти лет, и водитель «иномарки» 29-летний местный житель. Их с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, выяснят причины и обстоятельства ДТП.

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