9 ноября, источник: Комсомольская правда
Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и автобуса в центре Воронежа
ДТП произошло на улице Кольцовской.
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По предварительным данным, 9 ноября в 12:00 в Воронеже у дома № 40 по улице Кольцовской столкнулись автобус ПАЗ (маршрут № 58) и «Тойота». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса, 17-ти, 63-х и 65-ти лет, и водитель «иномарки» 29-летний местный житель. Их с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, выяснят причины и обстоятельства ДТП.