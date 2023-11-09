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9 ноября, источник: АиФ Казань

Студент КФУ планировал устроить массовую расправу

Молодого человека задержали в Деревне Универсиады.

Студент КФУ планировал устроить массовую расправу, сообщает «Татарстан-24».

22-летний учащийся вуза разместил в своих социальных сетях сообщение о том, что жестко расправится со всеми, кто считает его психом. Молодого человека задержали в Деревне Универсиады, где и проживает большая часть приезжих студентов КФУ. Силовики расследуют все факты случившегося и мотивы парня. На данный момент он помещен в психиатрическую больницу.

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