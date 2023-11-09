Прислал ложное сообщение о минировании школы: в Гродно на подростка возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в начале октября. Как рассказали в милиции, на электронную почту одного из учреждений образования Гродно поступило сообщение о минировании здания. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа установила, что на территории учреждения образования взрывных устройств нет.
Как удалось выяснить правоохранителям, сообщение о лжеминировании отправил с телефона одноклассника 14-летний ученик этой школы. Установлено, что подросток состоит в нескольких группах по сваттингу (один из видов интернет-преступления; по сути, заведомо ложное сообщение об опасности). В одной из них молодой человек и позаимствовал сообщение, отправленное на электронную почту школы.
По факту возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Также родителям подростка придется возместить затраты на вызов экстренных служб.
В ведомстве добавили, что в течение 2023 года в Гродненской области зафиксировано 25 лжеминирований. Основная часть сообщений поступила из-за пределов Беларуси.