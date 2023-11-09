9 ноября, источник: МК.RU Иркутск
Бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова отправили под домашний арест
В СИЗО он провел уже год.
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Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова направили под домашний арест.
Ему смягчили меру пресечения по ходатайству следователя, об этом сообщает сайт Вести Иркутск со ссылкой на пресс-службу Иркутского областного суда.
Напомним, Сандакова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и взятке в 7 млн рублей.