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9 ноября, источник: МК.RU Иркутск

Бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова отправили под домашний арест

В СИЗО он провел уже год.

Источник: ВЕСТИ ИРКУТСК

Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова направили под домашний арест.

Ему смягчили меру пресечения по ходатайству следователя, об этом сообщает сайт Вести Иркутск со ссылкой на пресс-службу Иркутского областного суда.

Напомним, Сандакова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и взятке в 7 млн рублей.

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