9 ноября, источник: Нижегородская правда
Уголовное дело возбудили из-за гибели машиниста автокрана в Сормовском районе
Несчастный случай произошел 7 ноября.
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Уголовное дело возбудили из-за гибели машиниста автокрана в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает СУ СК РФ по региону.
Следователь возбудил уголовное дело из-за возможных нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.
«В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте и допустившим гибель мужчины, будет дана юридическая оценка», — говорится в сообщении.
Напомним, несчастный случай произошел 7 ноября около 13:10. Машинист поднимал металлический лист с помощью автокрана. Металлическая конструкция на высоте вылетела из строповки и упала на кабину автокрана на стройплощадке на улице Мокроусова. 53-летний машинист получил сочетанные травмы. Он скончался на месте происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородец погиб, собирая металлолом в недострое на улице Июльских дней, где обрушилась плита.