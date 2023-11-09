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9 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Бывшего акима Кентау вновь отправили в колонию

Конаев. 9 ноября. КазТАГ — Бывшего акима Кентау Даурена Махажанова вновь отправили в колонию, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«На сегодняшний день сообщаем, что М., доставлен в РГУ “Учреждение № 64” КУИС МВД РК для дальнейшего отбывания наказания», — сообщает пресс-служба Алматинского областного суда.

Апелляционная инстанция Алматинского областного суда отменила вынесенное постановление суда города Конаев о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении бывшего акима Кентау.

Напомним, 25 февраля 2022 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что Махажанов задержан в Алматы по подозрению во взяточничестве и водворен в ИВС. В тот же день в «антикоре» подтвердили задержание, уточнив, что 23 февраля Махажанов через своих доверенных лиц получил взятку в сумме $98,5 тыс. от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в Кентау.

13 июля 2022 года бывший аким Кентау Даурен Махажанов осужден на 10 лет заключения за взяточничество.

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