9 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews
Дом рухнул после взрыва газа в Туркестане
Вспышка газовоздушной смеси произошла в частном доме в Туркестане. Крыша и стены строения не выдержали хлопка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
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ЧП случилось из-за утечки природного газа.
«По предварительным данным, 32-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения закурил дома сигарету. В результате получил ожоги и госпитализирован в больницу», — уточнили в ДЧС региона.
На месте происшествия работали 11 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области, АО «КазТрансГаз Аймак», Департамента полиции и скорой помощи.