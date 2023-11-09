9 ноября, источник: Комсомольская правда
Гнал как бешеный, «боднул» машину ДПС: Полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя в Нижегородской области
Погоню со стрельбой за пьяным водителем устроили полицейские в Лысковском районе.
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В Нижегородской области погоня полицейских за пьяным водителем закончилась стрельбой, жестким задержанием и арестом последнего. Чтобы остановить нарушителя, пришлось стрелять по колесам, но даже после этого он попытался удрать. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Всё произошло вечером на трассе в Лысковском районе. Двое сотрудников ДПС, несшие службу, заметили, что по дороге буквально крадется темная «Нива». Машина ехала настолько медленно, что это вызвало подозрения. Стражи порядка решили проверить документы у водителя, однако он не остановился, а лишь только дал по газам и попытался скрыться.
Полицейские пустились за ним в погоню, по дороге через громкоговоритель требуя немедленно остановиться, но тот только прибавлял скорость. В какой-то момент, когда патрульная машина стала опережать «Ниву», нарушитель попытался вытолкнуть с дороги полицейских, совершив касательное столкновение.
Далее события развивались совсем как в кино.
Один из ДПСников выбежал из машины, но водитель развернулся и вновь попытался уйти от погони. Полицейскому ничего не оставалось делать, кроме как стрелять по колесам. Даже с пробитыми колесами водитель продолжал давить на газ, но вскоре ему пришлось остановиться, тут-то его и задержали полицейские.
— В результате освидетельствования у 31-летнего водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. В ходе погони никто из участников дорожного движения не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Нарушителя доставили в отдел, где составили на него сразу несколько протоколов: за неповиновению сотруднику полиции, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, за управление машиной без прав и за оставление места ДТП. Мужчину арестовали на 7 суток.
— Также в отношении водителя-правонарушителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — рассказали ведомстве.