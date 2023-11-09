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Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: АиФ Пермь

На СВО погиб 37-летний отец троих детей Александр Селиванов из Прикамья

Он подписал контракт в 2023 году.

Отец троих детей Александр Селиванов из Пермского края погиб на СВО в возрасте 37 лет.

О гибели военнослужащего сообщает администрация Осинского округа, где родился и вырос Александр. Он жил в селе Горы. Там окончил школу и выучился на сварщика. Затем ушёл в армию, где проходил службу в пограничных войсках. Вернувшись домой, работал по специальности.

В 2023 году Александр Селиванов решил отправиться на спецоперацию и подписал контракт. Военнослужащий погиб 30 октября в ДНР.

«Близкие и друзья описывают его как человека, увлечённого техникой, всегда готового помочь и не отказывающегося от участия в общественных делах. Его отзывчивость и доброта никогда не будут забыты», — говорится в сообщении администрации округа.

У Александр Селиванова осталась жена и трое детей.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдёт в селе Горы 10 ноября.

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