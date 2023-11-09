Стример выпил бутылку водки в прямом эфире и умер. В СК рассказали подробности треш-челленджа

Наиболее резонансным происшествием недели, о котором в праздники сообщили практически все медийные площадки, стал неординарный случай. Ночью 6 ноября в витебскую милицию поступило сообщение о смерти местного жителя. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире труп и компанию из шести человек. Очевидцы пояснили, что накануне вечером вели трансляцию на видеохостинге.
Участники «треш-съемки» несколько часов подряд выполняли нелепые задания в прямом эфире. Во время стрима поступило задание от зрителя — выпить стакан водки залпом. Получив донат (денежный взнос), 41-летний стример выполнил требуемое. Через пару минут поступило новое задание: сразу же выпить второй стакан. За деньги блогер выполнил требуемое. Буквально через считаные минуты поступило еще одно — допить бутылку, т. е. употребить еще 100 г крепкого спиртного.
Другими словами, за семь минут участник прямого эфира опустошил целую бутылку водки. Ему стало плохо, он прилег на диван, где его бездыханное тело и обнаружили товарищи. По предварительным данным, смерть 41-летнего мужчины наступила в результате отравления этиловым спиртом. Стоит отметить, что до выпитой бутылки водки погибший уже был пьян. По данному факту Витебским городским отделом СК проводится проверка. Особое внимание следователи уделяют причинам и условиям, способствовавшим смерти мужчины.
Известно, что погибший — белорусский треш-стример Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз. Вместе с друзьями с 2019 г. он вел канал «Околоконторы», в котором снимал обзоры на рюмочные и шаурмечные Витебска.
В длинные ноябрьские выходные в Беларуси следователи СК более 820 раз приезжали на места происшествия. Чаще всего по сообщениям и заявлениям граждан были задействованы сотрудники Витебской области.