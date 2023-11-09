Мальчик утонул в колодце на Гомельщине, а малышка в Бобруйске едва не захлебнулась в ванне

Днем 7 ноября малыш играл в песочнице во дворе частного дома. Его мама в это время стирала белье в бане, которая расположена также во дворе. Женщина периодически выходила и приглядывала за мальчиком. В какой-то момент она заметила его отсутствие и принялась искать. Обнаружив сына в колодце, молодая мать бесстрашно спустилась в колодец без всякой страховки, но достать ребенка не смогла и позвала на помощь старших детей. Те с помощью веревки извлекли малыша из колодца. К слову, его глубина — 7 метров. Сын женщины позвонил в скорую, но медики не смогли спасти его брата.
Следователи установили, что погибший рос в полной многодетной семье. В момент трагедии его старшие братья были дома, а отец уехал в райцентр.
— Безопасность детей — приоритет для каждого родителя. Но ввиду того, что это не единичный случай в Беларуси, от лица Следственного комитета еще раз напомню: для того чтобы уберечь жизнь и здоровье ребенка, необходимо научить детей правилам безопасного поведения дома, на улице, во дворе, на дороге, — обратил внимание А. Суходольский. — В первую очередь, уважаемые родители, помните о правиле вытянутой руки. Если у вас есть маленькие дети, они всегда должны быть под присмотром. Ведь порой от необратимой трагедии разделяет пара секунд.
Еще одно происшествие с маленьким ребенком случилось в Бобруйске 4 ноября. Купание малышей едва не закончилось трагедией. Набрав ванную для 2-летнего сына и 11-месячной дочери, 32-летняя мать посадила детей в воду и отвлеклась. Женщина вышла на несколько секунд, а когда вернулась, то обнаружила малышку на поверхности воды лицом вниз.
Мать извлекла дочь из воды и позвала мужа. Мужчина позвонил в скорую и стал проводить реанимационные мероприятия. Прибывшие медики доставили девочку в городскую детскую больницу с диагнозом «утопление». Ее удалось спасти. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Установлено, что семья характеризуется положительно и не находится в социально опасном положении. Женщина — в декрете. Ее супруг временно не работает. По данному факту Бобруйский межрайонный отдел СК проводит проверку.