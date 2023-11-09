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9 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

«Ваш внук — виновник ДТП, в котором погиб человек, надо срочно заплатить, чтобы “отмазать” его»: В Кишиневе задержали телефонных мошенников — пенсионерка отдала им 200 тысяч леев

Преступники вымогали у своих жертв суммы в размере от 3 000 до 20 000 евро.

В Кишиеве задержали трех человек, которые действовали по схеме: «ваш родственник попал в беду».

«У каждого из них была своя роль в этой преступной схеме. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, связывались с родственниками и под предлогом того, что по вине их родственников произошло ДТП, в котором погиб человек, требовали деньги за то, чтобы избежать уголовной ответственности», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что вымогали суммы в размере от 3 000 до 20 000 евро.

Последний случай произошел в Ботанике, где жертвой стала 70-летняя женщина, которая перевела преступникам 200 000 леев.

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