«Ваш внук — виновник ДТП, в котором погиб человек, надо срочно заплатить, чтобы “отмазать” его»: В Кишиневе задержали телефонных мошенников — пенсионерка отдала им 200 тысяч леев

В Кишиеве задержали трех человек, которые действовали по схеме: «ваш родственник попал в беду».
«У каждого из них была своя роль в этой преступной схеме. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, связывались с родственниками и под предлогом того, что по вине их родственников произошло ДТП, в котором погиб человек, требовали деньги за то, чтобы избежать уголовной ответственности», — говорится в сообщении правоохранителей.
Сообщается, что вымогали суммы в размере от 3 000 до 20 000 евро.
Последний случай произошел в Ботанике, где жертвой стала 70-летняя женщина, которая перевела преступникам 200 000 леев.