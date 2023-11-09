Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра

Врача, который осуществлял профессиональную деятельность в одной из школ города, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
«Как полагает следствие, в марте текущего года обвиняемая, являясь врачом-педиатром, без проведения медицинского осмотра ученика 9 класса одной из школ г. Симферополя, имеющего ограниченные возможности здоровья, оформила ему медицинский допуск к участию в спортивной эстафете», — говорится в сообщении.
При этом, в Следкоме Крыма и Севастополя проинформировали, что ребенок находился в третьей группе по состояния здоровья и должен был заниматься физкультурой в специальной медицинской группе.
«Однако <…> врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался», — уточняется в Telegram-канале Следкома.
Ребенок умер после избыточной физической нагрузки от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью.