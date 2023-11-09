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9 ноября, источник: РИА Крым

Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — Риа Новости Крым. В Крыму под суд отправится врач-педиатр одной из симферопольских поликлиник, который без должного медосмотра разрешил ученику 9 класса участвовать в спортивных соревнованиях, после которых 15-летний подросток скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

Врача, который осуществлял профессиональную деятельность в одной из школ города, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

«Как полагает следствие, в марте текущего года обвиняемая, являясь врачом-педиатром, без проведения медицинского осмотра ученика 9 класса одной из школ г. Симферополя, имеющего ограниченные возможности здоровья, оформила ему медицинский допуск к участию в спортивной эстафете», — говорится в сообщении.

При этом, в Следкоме Крыма и Севастополя проинформировали, что ребенок находился в третьей группе по состояния здоровья и должен был заниматься физкультурой в специальной медицинской группе.

«Однако <…> врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался», — уточняется в Telegram-канале Следкома.

Ребенок умер после избыточной физической нагрузки от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью.

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