9 ноября, источник: РИА Новости
Глава района Ростовской области попал в СИЗО по делу о взятке
Глава администрации Кагальницкого района попал в СИЗО по делу о взятке.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя — РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
«Постановлением Зерноградского районного суда Ростовской области от 9 ноября 2023 удовлетворено ходатайство старшего следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Кагальницкого района Сидорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами “б”, “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал он.
Представитель суда уточнил, что Сидоров заключен под стражу на два месяца, по 7 января 2024 года.
Как сообщало УФСБ России по Ростовской области, оперативники задокументировали получение Сидоровым взятки от предпринимателя в 176 тысяч рублей «за осуществление общего покровительства». Чиновника задержали на рабочем месте. Кроме того, у следствия есть информация о других коррупционных эпизодах, к которой может быть причастен задержанный.