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9 ноября, источник: Фонтанка

В Петербурге задержан еще один подозреваемый «бродяга». Он уже успел раскаяться

В Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый в рамках уголовного дела по факту издевательств над местными жителями и публикации этих действий в telegram-канале «Жизнь бродяги».

В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что совместно с сотрудниками полиции был задержан еще один соучастник обвиняемых — ему также предъявлено обвинение, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

—В настоящее время раскаиваетесь? — поинтересовался у задержанного сотрудник правоохранительных органов.

— Да, — ответил подозреваемый.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213 — «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ — «Разжигание ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека».

В рамках уголовного дела задержаны 12 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения.

Ранее стало известно о задержании блогера Турала Магомедова — по предварительной информации, именно он администрировал telegram-канал «Жизнь бродяги», в котором публиковали избиения петербуржцев. Ранее председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев рассказал «Фонтанке», что Магомедов был задержан в Азербайджане, сейчас он ожидает экстрадиции.

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