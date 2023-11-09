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9 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Слонимском районе две женщины отравились мухоморами — ели сознательно

Жительницы Слонимского района 44 и 45 лет отравились сушеными мухоморами. Случаи произошли с интервалом в несколько недель, сообщает ТРК «Гродно».

Примечательно, что женщины сознательно употребляли ядовитые грибы в молотом виде.

Ранее Smartpress.by писал, что в Беларуси запретили ввоз и продажу пищевых продуктов, содержащих мухоморы. А Минздрав призвал не есть эти грибы даже в микродозах и не пить настойки из них.

По информации медиков, в последнее время фиксируется все больше отравлений, связанных с умышленным потреблением мухоморов.

Специалисты напоминают, что вещества, содержащиеся в мухоморах, являются психоактивными и ведут к появлению у человека измененных состояний сознания. Длительное употребление может негативно сказаться на работе сердца и вызвать проблемы с дыханием.

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