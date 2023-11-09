В Слонимском районе две женщины отравились мухоморами — ели сознательно

Примечательно, что женщины сознательно употребляли ядовитые грибы в молотом виде.
Ранее Smartpress.by писал, что в Беларуси запретили ввоз и продажу пищевых продуктов, содержащих мухоморы. А Минздрав призвал не есть эти грибы даже в микродозах и не пить настойки из них.
По информации медиков, в последнее время фиксируется все больше отравлений, связанных с умышленным потреблением мухоморов.
Специалисты напоминают, что вещества, содержащиеся в мухоморах, являются психоактивными и ведут к появлению у человека измененных состояний сознания. Длительное употребление может негативно сказаться на работе сердца и вызвать проблемы с дыханием.