Экс-полицейский приговорен к 4 годам по делу о незаконном сборе данных о Дугиной

Иван Рыбин также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285). В ходе заседания он признал вину, но давать показания отказался. «Я хочу попросить прощения у потерпевшего за то, что так вышло. У меня не было мысли, что это может привести к необратимым последствиям», — сказал Иван Рыбин. Потерпевшим по делу проходит отец Дарьи Дугиной философ Александр Дугин, поскольку следствие считает, что он был целью организаторов убийства.
Как сообщил Даниил Чоудхури, он «систематически сотрудничал» с Telegram-каналами, которые предоставляли личные данные за деньги. В одном из чатов он познакомился с Иваном Рыбиным, который выполнил около 40 заказов, переданных Даниилом Чоудхури, включая сбор информации о семье Александра Дугина. При этом оба осужденных настаивают, что не знали о готовящемся убийстве.
В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорилось, что Даниил Чоудхури разместил в Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной с февраля по апрель 2022 года. Следствие утверждает, что за передачу этих сведений Иван Рыбин получил 3350 ₽
Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована Басманным судом Москвы. По ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) ей грозит до 20 лет лишения свободы.