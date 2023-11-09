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9 ноября, источник: Коммерсантъ

Экс-полицейский приговорен к 4 годам по делу о незаконном сборе данных о Дугиной

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии общего режима по обвинению в незаконном сборе данных (ст. 137 УК РФ) об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, убитой 20 августа 2022 года, сообщил ТАСС. Гособвинение запрашивало шесть и два года соответственно.

Источник: Reuters

Иван Рыбин также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285). В ходе заседания он признал вину, но давать показания отказался. «Я хочу попросить прощения у потерпевшего за то, что так вышло. У меня не было мысли, что это может привести к необратимым последствиям», — сказал Иван Рыбин. Потерпевшим по делу проходит отец Дарьи Дугиной философ Александр Дугин, поскольку следствие считает, что он был целью организаторов убийства.

Как сообщил Даниил Чоудхури, он «систематически сотрудничал» с Telegram-каналами, которые предоставляли личные данные за деньги. В одном из чатов он познакомился с Иваном Рыбиным, который выполнил около 40 заказов, переданных Даниилом Чоудхури, включая сбор информации о семье Александра Дугина. При этом оба осужденных настаивают, что не знали о готовящемся убийстве.

В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорилось, что Даниил Чоудхури разместил в Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной с февраля по апрель 2022 года. Следствие утверждает, что за передачу этих сведений Иван Рыбин получил 3350 ₽

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована Басманным судом Москвы. По ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Лусине Баласян

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