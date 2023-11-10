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09:45 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму обезвредили боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

«Обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах произведено пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, как в Севастополе разминировали бухту Гильзовая. Со дна моря подняли на поверхность более 6 000 боеприпасов.

Боеприпасы ликвидировали на спецполигоне. Если транспортировать их не представлялось возможным, снаряды взрывали на дне. В этот раз таким образом были уничтожены одна 50- и две 100-килограммовые авиабомбы.

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