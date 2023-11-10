03:17 (мск), источник: AmurMedia.ru
Продавца несуществующих запчастей из Амурской области задержали во Владивостоке
Мужчину этапируют в СИЗО Благовещенска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Амурчанин, обманывавший граждан при продаже автозапчастей, задержан во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Свой криминальный бизнес мужчина организовал еще в 2022 году, но пик активности пришелся на лето 2023 года. За это время мошенник успел не один раз поменять место жительства: обосновался в Сковородине, Зее, Хабаровске и Владивостоке. В группах популярных мессенджеров и на сайтах с объявлениями он размещал информацию о продаже запчастей на самые разнообразные автомобили.
Когда клиенты обращались, то злоумышленник без зазрения совести брал предоплату, заведомо зная, что товара вообще не существует, а после пропадал «с радаров». Обманным путем удалось завладеть деньгами 13 клиентов из Сковородино, Зеи, Тынды и Буреи. Общий ущерб составил более 346 тысяч рублей.
Потерпевшие, в свою очередь, обратились в полицию с заявлением. По факту обращений возбуждены уголовные дела. В итоге амурским полицейским удалось задержать мужчину в дальневосточной столице. А сейчас мошенника уже этапируют в СИЗО Благовещенска.
«Расследование уголовных дел продолжается. Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности амурчанина», — уточнили в пресс-службе ведомства.