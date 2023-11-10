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07:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье мужчина убил товарища кувалдой

Возбуждено уголовное дело.

Источник: PrimaMedia.ru

В Партизанске суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. 39-летнего местного жителя обвиняют в убийстве — ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Все случилось в сентябре 2023 года в доме на Сухом переулке. Между двумя мужчина произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них взялся за кувалду и нанес сопернику множественные удары по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

«Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе.

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