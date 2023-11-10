04:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Лобовое столкновение произошло на трассе в районе имени Лазо
Люди пострадали в ДТП с грузовиком в Хабаровском крае.
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Накануне днем, 9 ноября, в Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 15:10 лоб в лоб столкнулись две иномарки.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Probox, двигаясь со стороны поселка Георгиевка в сторону села Бичевая, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством Isuzu Elf, — рассказали в ГИБДД района имени Лазо.
В итоге в аварии пострадали люди, всем участникам ДТП на месте помогли медики. Также там работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Инспекторы просят водителей быть внимательней за рулем, соблюдать все правила дорожного движения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье других людей.