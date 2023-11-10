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05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два человека спаслись из горящего дома в Тайшете

Огонь мог вспыхнуть из-за нарушений при топке печи.

Источник: МЧС РФ

В 21.54 накануне, 9 ноября, поступило сообщение о пожаре в частного домовладении на улице Чкалова в Тайшете. К прибытию трех пожарных автоцистерн и восьми человек личного состава пламя полыхало внутри брусового дома, огонь выходил на кровлю. Из горящего дома эвакуировались два человека, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Из-за плотной застройки вспыхнула соседняя хозпостройка, огонь мог перейти и на другие строения. Общая площадь пожара составила 58 кв. метров. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего за сутки 9 ноября в регионе произошло 11 пожаров в двух многоквартирных домах, в двух частных жилых домах, в двух хозяйственных постройках, в садовом доме, на складе. Три вызова пожарных произошли из-за горения мусора и сухой растительности. Неосторожное обращение с огнем вызвало четыре пожара, пять пришлось на короткое замыкание. Несоблюдение правил пожбезопасности при печном отоплении и поджог привели еще к двум пожарам.

На 7.00 сегодня, 10 ноября, произошло три пожара в частном жилом доме, дачном доме и в хозяйственной постройке.

Сотрудники МЧС России обращают внимание, что с наступлением холодов множество пожаров возникают из-за плохого состояния дымоходов и печей, а также неумелого пользования топкой.

Напомним, что пожар случился в одноэтажном металлическом гараже на улице Красного Восстания в Иркутске вечером 1 ноября. Возле бокса огнеборцы обнаружили пострадавшего мужчину в инвалидной коляске. Он получил ожоги лица и рук.

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