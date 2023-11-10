05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Два человека спаслись из горящего дома в Тайшете
Огонь мог вспыхнуть из-за нарушений при топке печи.
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В 21.54 накануне, 9 ноября, поступило сообщение о пожаре в частного домовладении на улице Чкалова в Тайшете. К прибытию трех пожарных автоцистерн и восьми человек личного состава пламя полыхало внутри брусового дома, огонь выходил на кровлю. Из горящего дома эвакуировались два человека, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Из-за плотной застройки вспыхнула соседняя хозпостройка, огонь мог перейти и на другие строения. Общая площадь пожара составила 58 кв. метров. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
На 7.00 сегодня, 10 ноября, произошло три пожара в частном жилом доме, дачном доме и в хозяйственной постройке.
Сотрудники МЧС России обращают внимание, что с наступлением холодов множество пожаров возникают из-за плохого состояния дымоходов и печей, а также неумелого пользования топкой.
Напомним, что пожар случился в одноэтажном металлическом гараже на улице Красного Восстания в Иркутске вечером 1 ноября. Возле бокса огнеборцы обнаружили пострадавшего мужчину в инвалидной коляске. Он получил ожоги лица и рук.