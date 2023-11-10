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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Кипяток лился на головы, затопило семь этажей: прокуратура займется аварией водовода во Владивостоке

Прокуратура Владивостока проверит аварию в доме на Луговой, в которой затопило семь этажей.
Источник: Прокуратура Приморского края

Прорывом в доме 57Б на улице Луговой во Владивостоке, в результате которого многоэтажку залил кипяток, заинтересовалась прокуратура. Ведутся проверки для выявления причин аварии, оценивается ущерб, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.

Авария произошла 7 ноября. Тогда по соцсетям «полетели» видеоролики о потоках воды, которые смывают ремонт и мебель. Жильцы рассказали нашей редакции, что на жалобы управляющая компания почти не отвечала. По их мнению, длительное бездействие и привело к прорыву.

Как сообщает прокуратура, затопило минимум семь этажей. Фиксация ущерба ведется под присмотром сотрудников правоохранительного ведомства. Отдельно на контроль поставили переселение людей из помещений, которые признают негодными для проживания.

Вмешательство прокурора привело к еще одному важному событию — передаче поврежденного участка трубы на экспертизу и производству аварийно-восстановительных работ.

Напомним, редакция «Комсомольской правды» подробно рассказывала о прорыве и его последствиях. Кипяток буквально лил на головы людей.

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