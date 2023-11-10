08:52 (мск), источник: АиФ Уфа
Число жертв ДТП в Ермекеевском районе Башкирии увеличилось до двух человек
Скончалась пассажирка опрокинувшегося автомобиля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В больнице скончалась 47-летняя пассажирка Mercedes GL 450, которая находилась в опрокинувшемся в кювет автомобиле. Авария произошла накануне, 9 ноября, днем в Ермекеевском районе на 1 км автодороги Ритамак-Новые Сулли.
Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 49-летний водитель погиб на месте. Женщина, находившаяся в салоне, скончалась вечером в медицинском учреждении.
По одной из версий, причиной опрокидывания могло стать проколотое во время движения заднее колесо. Также в ГИБДД добавили, что раньше водителя лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. В момент происшествия мужчина не был пристегнут.