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08:52 (мск), источник: АиФ Уфа

Число жертв ДТП в Ермекеевском районе Башкирии увеличилось до двух человек

Скончалась пассажирка опрокинувшегося автомобиля.

Источник: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В больнице скончалась 47-летняя пассажирка Mercedes GL 450, которая находилась в опрокинувшемся в кювет автомобиле. Авария произошла накануне, 9 ноября, днем в Ермекеевском районе на 1 км автодороги Ритамак-Новые Сулли.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 49-летний водитель погиб на месте. Женщина, находившаяся в салоне, скончалась вечером в медицинском учреждении.

По одной из версий, причиной опрокидывания могло стать проколотое во время движения заднее колесо. Также в ГИБДД добавили, что раньше водителя лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. В момент происшествия мужчина не был пристегнут.

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