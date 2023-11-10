В Академическом погибла женщина, управлявшая Hyundai Solaris

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области, причины смертельного происшествия — небезопасная скорость и игнорирование использования ремня безопасности.
По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris осуществляла движение по улице Чкалова со стороны улицы Краснолесья с небезопасной скоростью и не обеспечила постоянный контроль движения ТС, допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание автомобиля.
Из-за того, что водитель в момент ДТП не была пристегнута, при опрокидывании машины она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, до прибытия медиков.
Водительский стаж управления ТС у погибшей составлял 7 лет, к административной ответственности привлекалась дважды (превышение скоростного режима), в каком состоянии она управляла ТС, установят после экспертизы.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.