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10:18 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

В Академическом погибла женщина, управлявшая Hyundai Solaris

Около 2 часов ночи 10 ноября в Академическом районе Екатеринбурга, напротив дома по адресу ул. Академика Сахарова, 37, погибла женщина, сидевшая за рулем автомобиля Hyundai Solaris.

Источник: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области, причины смертельного происшествия — небезопасная скорость и игнорирование использования ремня безопасности.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris осуществляла движение по улице Чкалова со стороны улицы Краснолесья с небезопасной скоростью и не обеспечила постоянный контроль движения ТС, допустила наезд на бордюрный камень разделительной полосы и опрокидывание автомобиля.

Из-за того, что водитель в момент ДТП не была пристегнута, при опрокидывании машины она выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, до прибытия медиков.

Водительский стаж управления ТС у погибшей составлял 7 лет, к административной ответственности привлекалась дважды (превышение скоростного режима), в каком состоянии она управляла ТС, установят после экспертизы.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

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