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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пешеход попал под грузовик на трассе Чита — Хабаровск

Водитель не заметил человека в темноте.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на 1951-м километре дороги «Чита-Хабаровск» в районе поселка Икура, произошло ДТП. 33-летний водитель грузового автомобиля с прицепом двигался из Читы в сторону Хабаровска. В 02:58 он совершил наезд на 37-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть вне населенного пункта.

— Пешеход получил множественные переломы ребер и был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Происшествие подчеркивает важность соблюдения правил безопасности на дороге, особенно в темное время суток. Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными. В данном случае использование световозвращающих элементов на одежде могло бы сыграть решающую роль в предотвращении несчастного случая.

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