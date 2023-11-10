Главное
Главные новости недели
08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В ходе СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Верещагинского округа 21-летний Михаил Черемных.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Михаил Черемных после срочной службы заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.

О дате и месте прощания с военнослужащим муниципалитет сообщит позже.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Арестович: я виноват, что создал иллюзию о возможности победы Украины
Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта