08:30 (мск), источник: Коммерсантъ
В ходе СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Верещагинского округа 21-летний Михаил Черемных.
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Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Михаил Черемных после срочной службы заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.
О дате и месте прощания с военнослужащим муниципалитет сообщит позже.