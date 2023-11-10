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08:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в сгоревшем жилом доме нашли тела двух человек

В селе Новокулево Нуримановского района ранним утром 10 ноября произошел смертельный пожар в жилом доме.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, 11 огнеборцев, в том числе добровольные пожарные команды, которые первые прибыли на место пожара, тушили двухквартирный дом с дощатой верандой.

«Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на рядом стоящий дощатый навес и бревенчатую баню с дощатой верандой, также сгорел легковой автомобиль. Пожарным удалось отстоять одну из квартир дома. В ходе тушения были обнаружены двое погибших, личность которых устанавливается», — проинформировали в ведомстве.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, причина пожара выясняется.

Прокуратура Башкирии также контролирует установление всех обстоятельств пожара в Нуримановском районе.

«Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нуримановского района Фаиль Исмагилов. Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что под Уфой в квартире при пожаре погибли два человека.

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