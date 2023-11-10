09:03 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Пьяный астанчанин угнал грузовик, чтобы там выспаться
Пьяный житель Астаны угнал грузовик и заснул в его кабине, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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Местный житель обратился в управление полиции района Байконыр, сообщив о пропаже грузовика Iveco, который был припаркован возле его дома на переулке Кербулак. Наружные службы полиции были задействованы для поиска угнанного транспортного средства. В ходе оперативных мероприятий патрульные полицейские обнаружили грузовик на проспекте Республики. В кабине спал мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
В результате досудебного расследования установлено, что 37-летний житель Астаны в ночное время заметил грузовик с открытыми дверьми и, решив прокатиться, угнал транспорт. По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 УК РК. Также проводится проверка на причастность мужчины к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Ранее мужчину уже судили.