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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Ночью российская ПВО перехватила два вражеских дрона над Крымом

Минобороны сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Крымом.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима атаковать территорию РФ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что два беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Крымом, еще один уничтожили над Тульской областью.

Утром 7 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря и над Крымом семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков сбитого дрона в Севастополе пострадал мужчина, у него перелом руки и проникающее ранение грудной клетки и живота; обстоятельства атаки расследует Следственный комитет России.

Утром 2 ноября украинские формирования пытались атаковать объекты на полуострове шестью дронами. Один БПЛА уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны над Черным морем, еще пять беспилотников удалось перехватить над Крымом.

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