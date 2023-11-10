09:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Огромное дерево упало на «Волгу» с «Копейкой» и перегородило дорогу в Самаре
В Самаре сильный ветер повалил гигантское дерево на два автомобиля [видео]
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В ночь с 9 на 10 ноября в Самаре бушевал штормовой ветер, из-за которого большое дерево упало на проезжую часть и две припаркованных машины. ЧП произошло на улице Ерошевского. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
— На Ерошевского упало дерево на два «ретро» автомобиля. Проезд перекрыт полностью, — написал самарский видеоблогер Евгений Щекин и поделился видео.
Судя по опубликованным кадрам, огромное дерево упало на «Волгу» и «Копейку». При этом оказалась перекрыта проезжая часть — автомобили никак не могут объехать место ЧП.
Дерево-гигант повалилось прямо на крышу «Волги», а вот «Копейке» повезло чуть больше — у нее покорежен только багажник. Когда дерево уберут с проезжей части и освободят дорогу, пока неизвестно.