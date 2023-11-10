10:24 (мск), источник: "Российская газета"
В Красноярске 80-летний пенсионер убил супругу из ревности
Правоохранители задержали жителя Красноярска по подозрению в убийстве жены. Мужчина заключен под стражу.
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Следователи возбудили против 80-летнего красноярца уголовное дело. В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение в убийстве. На допросе он дал признательные показания, сообщили в краевом главке СК РФ.
По информации следствия, в ночь на 7 ноября супруги поссорились из-за ревности, и муж несколько раз ударил 77-летнюю жену ножом в грудь. Раны оказались смертельными.
По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание в СИЗО.