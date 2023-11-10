Задержан экс-аким Атырау

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.
Как отметили в ведомстве, в силу требований ст. 201 УПК РК, «иная информация разглашению не подлежит».
Кайрат Уразбаев родился 8 августа 1963 года в Атырауской области. Окончил в 1987 году Казанский химико-технологический институт (специальность «Химическая технология переработки нефти»), в 2010 году — Институт нефтегазового бизнеса (специальность «Менеджер нефтегазового бизнеса»).
оператор комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка», слесарь в НГДУ, оператор цеха № 3 Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (1979−1987); начальник установки цеха № 1, начальник смены, начальник эстакады, заместитель начальника цеха, начальник цеха № 4, заместитель начальника производственного отдела (1987−1996); генеральный директор АОЗТ «Лукойл АНПЗ» (1996); заместитель начальника Главного управления развития производства аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (07.1996−03.1997); работа в Национальной компании «КазахОйл» (03.1997−01.2002); вице-президент по развитию — директор строящегося предприятия, вице-президент по развитию, директор по капитальному строительству и развитию, заместитель генерального директора по развитию Атырауском НПЗ (2001−08.2007); руководитель производственно-технической и строительной службы — первый заместитель генерального директора — главный инженер, Директор департамента маркетингового анализа, заместитель директора развития нефтепереработки и нефтехимии Национальной компании «КазМунайГаз» (09.2007−06.2012); заместитель генерального директора по развитию ТОО «Атырауский НПЗ», первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации (06.2012−07.2013); генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (02.07.2013−2016); первый заместитель председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (2018−01.2020).
Должность акима Атырау Кайрат Уразбаев занимал с января 2020 года по январь 2022 года.